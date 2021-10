Hang bate recorde de audiência na CPI da Pandemia; veja o ranking completo

O depoimento do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e um dos bolsonaristas mais atuantes, à CPI da Pandemia na quarta-feira, 29, estabeleceu o novo recorde de audiência na comissão do Senado que apura irregularidades no combate à Covid-19.

Ele cravou até agora, quase 1,6 milhão de visualizações no canal da TV Senado no YouTube e superou a audiência até então campeã, a dos irmãos Luis Miranda (deputado federal pelo DEM) e Luis Ricardo Miranda (servidor do Ministério da Saúde), que denunciaram irregularidades na assinatura do contrato com a indiana Covaxin para o fornecimento de vacinas – eles têm quase 1,4 milhão de visualizações.

O depoimento de Hang foi um dos mais controvertidos até agora. O empresário divulgou vídeo com propaganda da sua loja antes de começar a depor, entrou com cartazes defendendo a liberdade de expressão e teve um dos seus advogados expulsos da audiência. Ele confirmou ter contas no exterior, mas negou ter usado dinheiro para difundir fake news sobre a Covid-19. Admitiu, no entanto, ter ajudado a comprar kits do chamado tratamento precoce, com medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença.

Em terceiro lugar, aparece o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, com 1,16 milhão de telespectadores no dia 19 de maio, mas ele conseguiu outros 850 mil no dia seguinte, já que o seu depoimento precisou de dois dias seguidos – foi o único até agora.

Também romperam a marca de 1 milhão de visualizações a diretora da Precisa Medicamento, Emanuela Medrades, e o ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, ambos ouvidos na investigação sobre o contrato da Covaxin.

Curiosamente, o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Tores, considerado o mais surpreendente e o mais elogiado à CPI da Pandemia – inclusive pelos senadores da oposição –, por causa do caráter técnico das contribuições dadas à comissão, foi o que deu menos audiência até agora: 179.903 visualizações, o único abaixo da marca de 200.000.

Veja o ranking com todos os depoimentos: