Deltan continua ignorando Moro, mas também já colocou o seu bloco na rua

Uma semana após ter anunciado que estava deixando a carreira de procurador do Ministério Público Federal para tentar a carreira política, Deltan Dallagnol, o outrora chefão da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, já colocou o seu bloco na rua, ao menos nas redes sociais.

Deltan, que deve disputar uma vaga de deputado federal pelo Paraná, tem feito posts com frequência no Twitter sobre a situação do país, fez uma live no YouTube na quarta-feira à noite, com o título “O Brasil tem Jeito?” (na qual falou sobre o desmonte no combate à corrupção no Brasil), e vai dar uma aula online gratuita (“Masterclass – Os Seis Caminhos para Controlar a Corrupção”) no próximo dia 23 de novembro.

Vem comigo discutir se o Brasil tem jeito numa live hoje (10/11) no YouTube às 19h30, em que vou apresentar a minha visão sobre essa e outras questões. Será que ainda vale a pena acreditar no Brasil?

Link para a live: https://t.co/YkjjcCcybr pic.twitter.com/7FxdH7h42L — Deltan Dallagnol (@deltanmd) November 10, 2021

O ex-procurador ainda não citou o nome do seu ex-companheiro de combate à corrupção e agora companheiro de empreitadas eleitorais em 2022, Sergio Moro, que na quarta-feira, 10, se filiou ao Podemos com um discurso de candidato a presidente.

Mas chama a atenção a semelhança de propósitos. Enquanto o slogan de Moro é “Por um Brasil Justo para Todos”, o discurso de Deltan vai na mesma linha. “Não é de hoje que recebo muitas mensagens nas redes sociais de brasileiros desacreditados com o nosso país, que acham que o Brasil não vai mais dar certo e que a melhor opção é buscar uma vida melhor no exterior. Você já se sentiu assim? Você também acha que não há mais esperança de um Brasil melhor e mais justo?”, postou no Twitter.

Vale lembrar que slogan parecido foi usado pelo PT em 2006 para defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva exatamente da atuação da Lava Jato chefiada por Deltan. A frase, que tinha o objetivo de pedir justiça ao petista era “Um Brasil Justo pra Todos e pra Lula’.