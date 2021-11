Datena se filia ao PSD no dia 24 e fecha acordo com Alckmin e França em SP

O apresentador José Luiz Datena vai assinar a ficha de filiação ao PSD de Gilberto Kassab no próximo dia 24 de novembro, em Brasília. O comandante do programa Brasil Urgente, da Band, vai mesmo disputar o Senado por São Paulo – será a sua estreia na política depois de ele ter desistido três vezes em eleições anteriores.

Datena também se encontrou na última quinta-feira, 11, com os ex-governadores Geraldo Alckmin — que está de saída do PSDB –, e Márcio França (PSB) e combinaram a montagem de uma chapa para a disputa eleitoral em São Paulo.

Ainda não se sabe se Alckmin ou França será o candidato desse grupo ao governo de São Paulo. A preferência natural é por Alckmin, que foi governador por quatro mandatos e já liderou uma dobradinha vitoriosa com França – comandaram o estado de 2015 a 2018 –, mas ganha cada vez mais tração o zum-zum-zum nos bastidores sobre negociações para o tucano ser vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência.

Se Alckmin emplacar como vice do petista, no entanto, o que ainda é muito difícil, haverá um problema a resolver, já que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também tem a pretensão de disputar o Palácio do Planalto — pretensão, aliás, avalizada pelo próprio Kassab.