Datafolha: Marília Arraes e João Campos têm empate técnico no Recife

Na segunda pesquisa do Datafolha sobre a disputa de segundo turno para a prefeitura do Recife, a deputada federal Marília Arraes (PT) aparece com 52% dos votos válidos (sem contar nulos e brancos) contra 48% do seu adversário João Campos (PSB), que é seu primo e também exerce mandato de deputado federal.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, divulgado em 18 de novembro, a petista tinha 55% das intenções de voto contra 45% do candidato do PSB.

Em relação aos votos totais, Marília contabiliza 43% das intenções de votos, contra 40% de Campos. Brancos e nulos representam 13%, enquanto 4% não souberam responder.

A pesquisa ouviu 924 eleitores entre 24 e 25 de novembro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PE-06935/2020