Bolsonaro tem rejeição alta e governo reprovado no Rio, seu berço político

O presidente Jair Bolsonaro nasceu em Glicério, no interior de São Paulo, mas fez a sua carreira política no Rio de Janeiro, onde se elegeu vereador em 1988 e deputado federal em 1990, cargo que ocupou até 2018, quando saiu para ser presidente da República.

Foi lá também que ele colocou dois filhos na política: o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota) – outro, Eduardo Bolsonaro (PSL), virou deputado por São Paulo.

Mas nem por isso o Rio de Janeiro é hoje um ambiente favorável ao presidente. Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que 52,7% dos fluminenses desaprovam o seu governo e que 45,9% consideram o seu desempenho ruim ou péssimo (veja quadros abaixo).

Além disso, quando perguntado se votaram em Bolsonaro para presidente caso ele seja candidato à reeleição em 2022, quase a metade (47,8%) afirmou que não faria isso de jeito nenhum – 27% disseram que votariam com certeza (veja quadro completo abaixo).

Na eleição de 2018, Bolsonaro teve um desempenho melhor no estado onde mora: teve 59,79% dos votos válidos no primeiro turno e 67,95% no segundo na disputa contra Fernando Haddad (PT).

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais telefônicas (sem o uso de robôs) com 1.530 eleitores de 44 municípios do estado do Rio de Janeiro.