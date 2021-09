Após concessões, CCJ do Senado aprova texto que dificulta punir políticos

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 29, o relatório do senador Weverton Rocha (PDT-MA) que altera a Lei de Improbidade Administrativa, que trata de malfeitos na administração pública. Agora, o projeto seguirá para o plenário. Após reuniões com senadores que empunham a bandeira anticorrupção e com membros do Ministério Público, que criticavam o texto por ser muito permissivo, o relator fez algumas concessões, como a que garante) que o réu em ações de improbidade tenha que ressarcir o erário pelos prejuízos que causou. Também foi suprimido o dispositivo que fazia as mudanças na lei terem aplicação retroativa – o que livraria políticos dos processos que já estão em andamento. O prazo para a conclusão do inquérito civil que apura o ato de improbidade também aumentou, de seis meses para um ano.

Por outro lado, foi mantido no texto que só serão punidos os políticos e servidores que agirem, comprovadamente, com dolo – ou seja, precisará ficar provada a intenção de lesar o erário ou de obter enriquecimento ilícito. Para o Ministério Público, demonstrar a intenção do agente de lesar o erário é uma tarefa quase impossível. A Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), que participou do debate, afirmou que esse ponto traz “risco de retrocessos no combate à impunidade”. Além disso, o projeto continua prevendo restringir os atos de improbidade a um rol específico de condutas – o que impedirá, por exemplo, que se processe por improbidade quem furar a fila da vacina.

Pelo projeto, o único caso que não exigirá a comprovação do dolo para a responsabilização do agente público é quando houver desrespeito à Lei de Acesso à Informação. Essa ressalva também foi incluída no texto após pressão. As mudanças na Lei de Improbidade Administrativa foram aprovadas na Câmara em junho, a toque de caixa. O projeto nasceu de sugestões feitas por uma comissão de juristas, mas foi bastante alterado pelos parlamentares.