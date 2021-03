Por que as mulheres demoram para saber que têm endometriose

Desde o inicio desse século, o diagnóstico da endometriose teve um salto de qualidade e possibilidade real de ser realizado, graças ao desenvolvimento de exames de imagem direcionados para esse fim. Não são exames complexos, mas devem ser feitos por radiologistas especialistas em identificar a doença por meio de um ultrassom pélvico e transvaginal ou de uma ressonância magnética de pelve.

Esses exames devem ser solicitados quando o médico que está atendendo a paciente, em geral o ginecologista, ouve as queixas clínicas, faz o exame ginecológico e, então, levanta essa hipótese como sendo a possível causa da dor que essa mulher sente ou da dificuldade em engravidar que o casal está enfrentando. Porém, ainda hoje, esse processo demora para ser concluído, com mais de 5 anos de dor, além de consultas em diversos médicos para boa parte das pacientes, de acordo com estudo publicado no mês passado por Agarwal e colaboradores no BMC Womens Health.

As causas para essa demora são diversas: o mito da cólica menstrual ser normal, a falta de reconhecimento do quadro clínico da doença, a dificuldade de acesso aos exames especializados, entre outras. E é certo que isso pode levar a quadros de ansiedade e sofrimento, pois a dúvida diagnóstica traz consigo resultados limitados.

Em pesquisa que realizamos no Hospital das Clínicas e publicamos na revista Einstein em 2017, notamos que as mulheres que conseguem enfrentar todas essas questões de forma mais assertiva, apresentam menores taxas de ansiedade, depressão e mesmo dor. Assim, importante ressaltar que uma abordagem multiprofissional, por vezes com suporte terapêutico psicológico, pode ser de grande utilidade no tratamento da endometriose.