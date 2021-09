Zema sobre Amoêdo e mulheres: “Separa e tem obsessão de destruir o ex”

“Está havendo, assim, uma obsessão [de João Amoêdo, ex-presidente do seu partido]. E quando alguém fica obcecado, fica cego. Como exemplo, eu sei que isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, mas, um percentual mais elevado com mulheres: é a mulher que separa e passa a ser a obsessão da vida dela destruir, atacar o ex-cônjuge. E parece que no caso do partido Novo a derrota [na eleição de 2018] até hoje não foi digerida. [Ele diz:] ‘Eu sou mais rico, eu sou mais inteligente, eu sou mais escolado, eu nunca poderia ter perdido essa eleição’. Mas perdeu. Tem de tocar a vida para frente. Só ficar remoendo fica muito difícil. Me parece que tem um problema aí nesse sentido.”

(Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ao repórter Aluizio Falcão Filho, do portal Money Report, em crítica a João Amoêdo, ex-presidente do Partido Novo e candidato derrotado na disputa presidencial de 2018. Amoêdo tentava atrair Zema para a oposição a Jair Bolsonaro. Candidato à reeleição, o governador mineiro agora passa o tempo tentando explicar às mulheres porque as considera mais “obsessivas” do que os homens.)