Visões dos banhos de sangue

“Os fatos relatados parecem graves e, em um dos vídeos, há indícios de atos que, em tese, poderiam configurar execução arbitrária”

(Edson Fachin, juiz do Supremo Tribunal Federal, ao repassar à Procuradoria-Geral da República informações e video sobre a matança na favela do Jacarezinho que havia recebido do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular da Universidade Federal do Rio de Janeiro)

*

“Tudo bandido. Entra um policial numa operação normal e leva um tiro na cabeça em cima de uma laje. Lamentavelmente, essas quadrilhas do narcotráfico são verdadeiras narcoguerrilhas, têm controle sobre determinadas áreas. É um problema da cidade do Rio de Janeiro que já levou várias vezes as Forças Armadas a serem chamadas para intervir, é um problema sério do Rio de Janeiro que nós vamos ter que resolver um dia ou outro”

(Hamilton Mourão (PRTB-RJ), vice-presidente da República)

*

“Eu não posso dizer quando [o morador do Rio] vai se sentir [mais seguro], mas eu garanto que ele vai ver uma melhora palpável, cada vez mais… Você já vê pela própria postura do policial militar. O policial tem de respeitar a população, e a população tem de ver a polícia como uma autoridade. Hoje em dia, a palavra autoridade perdeu muito o conteúdo. O pessoal confunde autoridade com autoritarismo. O crime nunca vai acabar. O que vai acontecer é que este crime de ostentar fuzil nós vamos combater com firmeza”

(Walter Braga Netto, ex-comandante militar do Leste e atual ministro da Defesa, em 3/7/2018 quando era interventor na segurança pública do Estado do Rio, função que exerceu durante onze meses)