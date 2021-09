“É o pior de todos, tem uma série de privilégios que são concedidos sem nenhum escrúpulo para a base do governo e vai no sentido oposto do que se espera de uma reforma administrativa que combata privilégios.”

(Tabata Amaral, deputada do PSB de São Paulo, à repórter Camila Turtelli sobre a terceira versão do projeto de reforma administrativa apresentado pelo relator Arthur Maia, do DEM da Bahia)