“Senador, já se pensou que a Terra era plana, e a ciência mostrou que não.”

(Eliziane Gama, senadora pelo Cidadania do Maranhão, ao responder ontem ao senador governista Luis Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul, integrante da CPI da Pandemia, que se dedica a uma campanha permanente pelo uso de medicamentos contra a Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada pela ciência.)