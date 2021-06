“Quem está alinhado ao governo tem direito a espaço no governo”

“[Antes] era toma lá, dá cá. Eu te dou um cargo, você vai fazer isso para mim. Havia desvios de recursos. No governo Bolsonaro não foi assim. Foi um alinhamento de base para poder permitir votações. Tinha muita gente que não votava com o governo e tinha vários elementos na Esplanada. Como eu descobri isso? Diário Oficial da União. Quem está alinhado ao governo tem direito a ter espaço no governo. Não foi toma lá, dá cá. Foi uma decisão do presidente, e acertada”

(Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil da presidência, explicando a “nova política” de Bolsonaro aos repórteres Thiago Bronzatto e Daniel Gullino, O Globo)