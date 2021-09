“Profunda insatisfação e perplexidade. Cederam às pressões dos lobbies”

“[Há] profunda insatisfação e perplexidade. O relator do projeto de lei, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cederam às pressões dos lobbies e permitiram que se aprovasse, com apoio dos partidos da base do governo e da oposição, um texto que produzirá perdas da ordem de R$ 9,3 bilhões anuais para os Municípios brasileiros, recursos que, na prática, serão subtraídos das ações em saúde e educação pública sustentadas pelas prefeituras.”

(Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional de Municípios, ontem, sobre a aprovação de mudanças na lei do Imposto de Renda na Câmara. Os prefeitos planejam bloquear o projeto no Senado.)