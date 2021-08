Presidentes da Caixa e do BB perderam a bússola

Na confusão criada com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), os presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil deixaram a impressão de que transformaram as duas maiores instituições financeiras públicas em órgãos de agitação e propaganda da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro.

O manifesto a favor da democracia, aparentemente idealizado na Febraban, apenas serviu de pretexto a Pedro Guimarães, da Caixa, e Fausto Ribeiro, do BB.

Fosse outro, a favor da luz elétrica na crise energética, ou da água encanada em plena crise hídrica, o resultado seria o mesmo. Ao aderir à obsessão com conspirações contra a reeleição de Bolsonaro, os presidentes da Caixa e do BB demonstram ter perdido a bússola na fronteira entre o público e o privado.