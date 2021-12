O ‘risco Bolsonaro’, segundo o PL de Valdemar

O Brasil de Jair Bolsonaro virou uma ilha de estagnação econômica, em recessão, com inflação crescente e disseminada, juros recordes e desemprego alto.

Este é o cenário que embala a candidatura Jair Bolsonaro às vésperas do Natal.

No governo e no Congresso há quem aposte numa recuperação da economia, e da competitividade eleitoral do presidente, até o final do verão.

No Partido Liberal de Valdemar Costa Neto, que acabou de receber o candidato à reeleição, prevalece um consenso: mantido o ritmo atual da crise econômica, existe o risco de que Bolsonaro se afogue nas águas de março — a 15% ou menos de preferência nas pesquisas eleitorais.

Se o ‘risco Bolsonaro’ se confirmar, o PL teria de repensar o próprio rumo. Se possível, claro, sem deixar o governo.