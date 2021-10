O alto custo da política do improviso

Atualizado em 5 out 2021, 04h48 - Publicado em 5 out 2021, 09h00

Parecia impossível, com o petróleo a US$ 80,00 o barril, mas o governo e a agência reguladora do setor, a ANP, conseguiram produzir um mar de incertezas sobre o leilão de exploração marítima de petróleo e gás marcado para quinta-feira.

A política do improviso dá menos trabalho, mas sai caro. Até ontem à tarde contavam-se quatro ações judiciais para embargar a venda de áreas para exploração de óleo e gás em zonas de alto risco ambiental, como os morros submarinos que formam o arquipélago de Fernando Noronha e o Atol das Rocas, no litoral do Nordeste.

Não houve estudo prévio consistente sobre o impacto, e órgãos supostamente responsáveis pela fiscalização, como o Ibama, sequer contestaram.

É possível que empresas inscritas, entre elas Chevron, Shell e Total, acabem recuando. O risco ambiental se tornou alto demais, acham executivos do setor. A última coisa que uma empresa estrangeira de petróleo deseja, explicam, é dividir a vitrine de vilã ambiental com o governo Bolsonaro.