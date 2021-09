“Não há projeto para o país. O projeto é a reeleição do presidente da República. Mesmo que o Brasil continue andando para o fundo do poço, interessa que se atenda às necessidades de grupos, setores e até pessoais do próprio presidente da República.”

(Otto Alencar, senador do PSD da Bahia e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.)