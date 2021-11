“Com todas as crises que foram vividas, acredito que, se eu fosse um político de outra estirpe, eu teria negociado ali dentro do Congresso um impeachment do presidente. Como eu não sou, ele sabe que tem essa situação tranquila.”

(Hamilton Mourão, vice-presidente, às repórteres Carla Araújo e Fabíola Cidral, do Uol.)