“Por que alguns parlamentares são privilegiados e podem receber 30 vezes, 50 vezes mais [em verbas do orçamento] do que outro parlamentar? Para mirar a sua reeleição e votar ‘sim’, com o governo. Isso é toma lá, dá cá. Isso, me desculpe, não tem outro nome. Isso é compra de votos, é corrupção”

(Ivan Valente, deputado federal do Psol de São Paulo, ontem no plenário da Câmara)