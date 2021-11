Ernesto Araújo: “O governo virou a base do Centrão”

“A maioria eu acho que nunca quis enfrentar o sistema. Seja por falta de coragem, por falta de convicção ou por interesse pessoal de manter o sistema. […] Então surgiu aquela coisa: ‘Ah, precisamos fazer do Centrão a base do governo.’ Na verdade, o que a gente viu foi que o governo virou a base do Centrão.”

(Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, aparentemente decepcionado com o antigo chefe, Jair Bolsonaro, a quem costumava se referir, poucos meses atrás, como o condutor de “um projeto bem-sucedido que livrou o Brasil da corrupção, do atraso e da falta de condições”.)