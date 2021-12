CPI vai atravessar a disputa presidencial

São senadores três dos nove candidatos à presidência já anunciados pelos maiores partidos políticos.

O MDB marcou para a próxima quarta-feira o lançamento da candidatura presidencial da senadora do Mato Groso do Sul Simone Tebet, 51 anos. O Cidadania aprovou mas ainda não marcou data para apresentação do senador de Sergipe Alessandro Vieira, 46 anos. E o PSD já anunciou o senador de Minas Gerais Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

Desse trio, duas candidaturas — as de Simone Tebet e de Alessandro Vieira — nasceram no plenário da CPI da Pandemia.

Isso demonstra o êxito político da comissão parlamentar de inquérito, cujas denúncias sobre o desgoverno na crise sanitária devem avançar nos tribunais durante o ano eleitoral. Nelas, o personagem central é o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. O enredo da CPI vai atravessar a avenida da disputa presidencial.