“Não tem jeito não, tem que internar. O senador [Luiz Carlos] Heinze não tem jeito, não…”

(Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, sobre o senador Luiz Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul, que há cinco meses discursa no plenário da CPI da Pandemia em campanha pelo “tratamento precoce” da Covid-19 com derivados de cloroquina, sem eficácia científica comprovada.)