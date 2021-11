Arthur Virgilio: “Eu vou lutar pela ‘desbolsonarização’ do PSDB”

“Eu vou lutar, não vou nunca abrir mão da luta pela ‘desbolsonarização’ do PSDB. Este partido nasceu com a vocação de mudar e não se muda atrelando o partido, ou grande parte dele, aos erros, tolices praticadas por um governo que, enquanto não acabar, eu não durmo com tranquilidade. As coisas estão muito complicadas. Na Amazônia, na questão do emprego, sinto que temos um desgoverno. As nossas intenções são as melhores possíveis no sentido de unidade, de união. Eu vim aqui [à sede do PSDB em Brasília], hoje, com o espírito de não falar mal de ninguém. A não ser que me perguntem.”

(Arthur Virgilio, ex-senador e ex-prefeito de Manaus, que disputa com os governadores João Doria e Eduardo Leite as prévias para indicação do candidato do PSDB à Presidência da República.)