Alencar para Rosário: “Você é um machista, respeite a senadora, moleque!””

“Você é um machista, um moleque, que não está aí por mérito, está aí por favor de Bolsonaro, é um pau mandado, um moleque de recado, está achando que está onde? Respeite a senadora, seu moleque!”

(Otto Alencar, senador pelo PSD da Bahia, ao ministro-chefe da Controlaria Geral da União, Wagner Rosário, na CPI da Pandemia. Sem conseguir responder à perguntas da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso, sobre omissões da CGU na fiscalização de contratos suspeitos no Ministério da Saúde, o ministro agrediu a senadora desqualificando-a como “descontrolada”)