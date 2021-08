Um dos mais espetaculares nocautes da história

Ao vivo, pela televisão, na madrugada da luta, o cruzado de esquerda do brasileiro Hebert Conceição contra o maxilar do ucraniano Oleksandr Khyzniak doeu de forma doída. Para a prestigiosa revista americana Ring, a mais antiga dedicada à nobre arte, o nocaute foi um dos mais espetaculares da história olímpica do pugilismo. A cena, vista de lado, insista-se, impressionou, ainda reverbera. Vista de cima – em foto que lembra uma série de clássicos registros da luta de Muhammad Ali contra Cleveland Williams, em 1966 – ganha contornos ainda mais épicos. Resume a alegria da vitória e o espanto da derrota, o vermelho e o azul. É fotografia que serve de moldura a um dado estatístico: o boxeador baiano foi o primeiro em 25 anos a vencer uma final olímpica por K.O. A anterior havia sido a do americano David Reid contra o cubano Alfredo Duvergel, em Atlanta-1996.