A voz da gente

Faz uns bons dias, praticamente um mês, que o país — ou parte dele — não é compelido a cerrar fileiras diuturnas em defesa da democracia. A mola propulsora desse tipo de discussão anda temporariamente desativada desde que o presidente da República foi convencido a afastar o dedo da tomada antes de se queimar completamente.

Nesse interregno de relativa paz institucional, abriu-se espaço para o que de fato interessa aos 213 milhões de brasileiros, entre os quais 147 milhões de eleitores: a vida real, com suas aflições cada vez mais agudas em tempo de crises e carestia.

Enquanto Jair Bolsonaro se abstém de criar confusões em lives, tuítes e cercadinhos, o Brasil tem a chance de se concentrar no que importa. Olhando para o futuro de horizonte próximo, pois do presente não há muito ou quase nada a esperar de um governante que desconhece o significado da palavra governar.

Portanto, passa da hora de aqueles que se julgam com aptidão e preparo suficientes para concorrer à Presidência daqui a um ano apresentarem aos brasileiros uma agenda de trabalho. Pauta concreta sem enfeites nem fantasias. Coisa de gente grande, ciente da gravidade da situação de um país há muito paralisado e hoje caminhando com rapidez ao retrocesso.

O que vemos, no entanto, não é nada parecido com um esforço de inspiração e de transpiração para mostrar aos brasileiros o rumo da recuperação do crescimento e da confiança, notadamente dos jovens cujo maior sonho hoje é se qualificar não para contribuir, mas para deixar o Brasil em busca das oportunidades que aqui lhes são negadas.

Descontados os residentes nas bolhas lulista e bolsonarista, um enorme contingente de cidadãos com toda a certeza adoraria ouvir coisas para além do “fora, Bolsonaro” ou esperar algo mais que uma simples, e ilusória, promessa de volta a um passado desprovido de boas ofertas referidas na realidade atual.

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva, do alto de seu favoritismo nas pesquisas de intenção de votos para 2022, nada tem oferecido a esse eleitorado. Não dialoga com a sociedade, não diz qual é seu plano se for eleito, sequer vai às manifestações de rua. Enquanto justifica a ausência com o desejo de não dar caráter eleitoral aos atos, dedica-se em tempo integral a reuniões de caráter eleitoral.

Na verdade, o projeto de Lula é não se expor, na tentativa de ganhar a eleição por gravidade. Não reforça protestos, pois a ele interessa que Bolsonaro balance, mas não caia. Lembra Tancredo Neves quando, temeroso de que Paulo Maluf desistisse da disputa no Colégio Eleitoral de 1985, evitou maiores ataques ao adversário.

Não atuam de modo diferente os políticos e os partidos interessados em atrair os eleitores que não aderem (ou gostariam de não aderir) nem Lula nem a Bolsonaro. Estão se mexendo, é fato, em busca de uma ou mais candidaturas alternativas. Movimentação, contudo, voltada para os respectivos umbigos.

Ciro Gomes ocupa-se de uma briga com o PT que resvala nas vias de fato. O PSDB gasta toda a sua energia na resolução das divergências internas, que, tudo indica, não serão sanadas com a realização das prévias para escolher o candidato, seja quem for o vencedor.

Ao centro direcionado à direita, PSD cuida da própria vida em busca de robustas adesões, enquanto DEM e PSL estão voltados à organização de uma fusão. As outras forças, MDB, PP, PL e companhia, gravitam de um lado a outro no aguardo do que melhor lhes aprouver segundo suas expectativas individuais.

Em suma, a cena das forças pretendentes a governar o Brasil está dominada por projetos de poder. Planejamentos necessários no ambiente político-eleitoral, mas eles não são maiores, muito menos podem ser vistos como mais importantes que a dolorosa realidade das pessoas largadas à própria sorte.

Assim como os dois ilusionistas que ora atraem as atenções eleitorais, os demais aspirantes a presidente não abrem diálogo com um público infinitas vezes maior que aquele presente às manifestações. Limitam-se a bater na tecla dos desmandos e incompetências do governo em curso e, aqui e ali, dar umas estocadas no PT.

Agora, de conversar com o país sobre como pretendem enfrentar, amenizar e superar as dores da espinhosa vida da gente brasileira, suas excelências à direita, ao centro e à esquerda não querem saber.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2021, edição nº 2759