Pergunte ao chefe

Maria Callas era conhecida por abordar chefs nos melhores restaurantes ao redor do mundo, onde ela se apresentava em suntuosas casas de ópera encantando o público com árias inesquecíveis. A soprano, cuja estreia profissional completa oito décadas neste ano, anotava tudo na hora em discretas folhinhas de papel, enquanto desfrutava a companhia de empresários e artistas com quem dividia a mesa. Mais tarde, entregava o material a ajudantes, que se encarregavam de registrar as aventuras gastronômicas da cantora, como experimentar um risoto de trufas, quando a estação era adequada. Chefs, aliás, não eram suas únicas fontes. Com frequência, ela consultava donas de casa, recortava receitas de revistas e, com sua primeira sogra, chegou a aprender a preparar alguns pratos típicos de Verona, na Itália. O hobby era levado a sério. Callas adorava comprar utensílios por onde passasse. Se o palco não fosse sua primeira vocação, ela certamente teria feito carreira de sucesso na cozinha.

Cozinhar é se dedicar ao outro. Callas às vezes mal provava o que fazia, sempre cuidando da silhueta, depois que, já famosa, conseguiu perder, em um ano, cerca de 40 dos mais de 100 quilos que chegou a pesar. Mas o prazer de cozinhar era o mesmo, e a curiosidade, inesgotável. Ela sabia que, para um chef, um pedido para revelar uma receita soa como o mais genuíno dos elogios. Os melhores deles, aqueles que não temem a concorrência, em geral têm prazer em compartilhar suas descobertas.

Eu também sempre cultivei o hábito de garimpar receitas mundo afora. Nos restaurantes, não me acanho de perguntar ao chef como se prepara o prato que despertou minha atenção. Quando gosto do que comi, quero saber tudo. Quais são os ingredientes? Como é o preparo? As medidas, a técnica, os truques, os fornecedores, os segredos dos cozinheiros — nada escapa à minha curiosidade. A conversa vai tão longe que alguns deles se tornaram meus amigos.

Quando não tenho liberdade para interrogar o chef, não hesito em lançar mão de subterfúgios para saber mais sobre a delícia que acabei de saborear. Em alguns lugares fora do Brasil, onde a preocupação com a saúde do cliente é maior, cheguei a dizer que tinha alergia a determinados alimentos — só para saber se eles integravam a receita. A mentirinha inofensiva já rendeu resultados surpreendentes.

Considero que um dos meus maiores feitos nessas pesquisas de campo, por assim dizer, foi ter obtido a receita de uma pizza de atum num restaurante de Nova York chamado Bond St — a eye tuna tart. A massa é uma espécie de bolachinha ultrafina e leve. Na cobertura, delicadas fatias de carpaccio de atum. Escondida entre uma camada e outra, há uma mistura à base de maionese, molho ponzu cítrico, shoyu, wassabi, gengibre, minifolhas de rúcula e flores comestíveis. Pense em algo delicioso — e essa pizza vai superar sua mais alta expectativa. Decidi que não retornaria ao Brasil sem a receita na bagagem. Voltei três, quatro vezes ao restaurante, para decifrar a iguaria. Quando descobria um ingrediente dizia que tinha alergia a algum outro — até conseguir a lista completa.

Da próxima vez que você apreciar um prato, cumprimente o chef pedindo a receita.

Publicado em VEJA de 21 de julho de 2021, edição nº 2747