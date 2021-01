O valor da consistência

Você já reparou quantas pequenas ações repetimos todos os dias? Escovamos os dentes, exercitamos o corpo (uns mais, outros menos), distribuímos “bons dias”, regamos uma planta. São ações banais, que não produzem qualquer resultado imediato. Não percebemos os dentes clarearem ou a barriga secar, nem os efeitos da socialização ou o crescimento das plantas. São atos que só fazem diferença se repetidos dia após dia, semana após semana. Por outro lado, se abandonamos temporariamente alguma dessas tarefas – imagine ficar uma semana sem escovar os dentes! – logo começamos a ver os problemas surgirem.

É tudo uma questão de consistência. Esses prosaicos rituais cotidianos dão uma pista valiosa de como viabilizar mudanças duradouras em nosso estilo de vida. A tradicional sabedoria do Oriente tem uma metáfora, atribuída a Confúcio, que resume bem essa lição: “Transportai um punhado de terra todos os dias, e fareis uma montanha”. A imagem é precisa ao descrever os efeitos da persistência, da constância, e pode ser aplicada a qualquer atividade.

Precisamos aprender que as pequenas ações, desde que repetidas ao longo do tempo, são mais transformadoras do que os grandes eventos excepcionais, dos quais nos lembramos com mais facilidade ao rever fotografias antigas.

Ainda estamos no início do ano. Muitos talvez tenham planejado, pela enésima vez, uma mudança no estilo de vida. “Dessa vez é para valer”! Uma nova silhueta seria só uma questão de tempo – de pouco tempo. Tudo segue um roteiro já bastante familiar: a dieta vai bem no começo, as caminhadas e os treinos também. Porém, com o passar das semanas, o resultado parece não chegar. Apesar de todo o esforço, a gordurinha indesejada não vai embora, os exercícios físicos parecem monótonos, o desânimo aumenta. De repente, os velhos hábitos já estão de volta.

Por que tantos desses planos morrem na praia? Exatamente por falta de consistência. Qualquer objetivo sério só começa a se tornar realidade quando nos comprometemos com um esforço cotidiano, um verdadeiro trabalho de formiguinha que, embora pareça não dar resultado dia após dia, é o que realmente faz a diferença no longo prazo.

Continua após a publicidade

Essa frustração de não ver resultados imediatos é justamente o que nos impede, muitas vezes, de nos mantermos fieis às promessas de começo de ano. Pense no seguinte: se você se olhar no espelho amanhã, notará alguma diferença no seu rosto em relação a hoje? E depois de amanhã? A resposta é não, certo? Porém, quando pegamos uma fotografia de dez anos atrás, percebemos claramente a ação do tempo sobre nós.

O que isso ensina?

Que as mudanças de curto prazo são minúsculas. Se nos deixarmos guiar por elas, acabaremos sempre frustrados. Porém, quando somadas, esses milhares de microtransformações têm um impacto enorme sobre nossas vidas.

Meu conselho para quem quer mudar de estilo de vida ao longo do ano é este: pense no longo prazo. Adote novos hábitos, sim, mas esqueça por enquanto dos resultados. Nada de ficar se olhando no espelho todos os dias para ver se a mudança já aconteceu pois isso só provocará ansiedade. Aceite quem você é hoje e entenda que todo o seu esforço irá valer a pena com o passar do tempo.

Seja consistente! Seja formiga!