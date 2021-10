Sergio Moro teima em encarnar o herói anticorrupção

Atualizado em 29 out 2021, 08h35 - Publicado em 29 out 2021, 08h16

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 29 out 2021, 08h35 - Publicado em 29 out 2021, 08h16

Sergio Moro segue conversando com possíveis aliados para a corrida de 2022. Desde que retornou aos Estados Unidos, os encontros acontecem por videoconferência. Embora escute de interlocutores que a pauta de 2022 precisa ser mais ampla, Moro ainda teima em manter o combate à corrupção como centro do seu discurso.

Em uma dessas conversas, o ex-juiz defendeu que os nomes interessados em compor a tal da terceira via se comprometam com medidas como a prisão após a condenação em segunda instância. Quem estava do outro lado da tela achou a abordagem equivocada.