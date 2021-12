Rodrigo Maia sobre Paulo Guedes: ‘Fraco’ e ‘ideológico’

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (sem partido-RJ), que protagonizou nesta semana mais um bate-boca com Paulo Guedes, explica sua decepção com o ministro da Economia. Maia disse ao Amarelas On Air só votou em Jair Bolsonaro em 2018 porque acreditou na agenda de Guedes. Mas o ministro, segundo ele, mostrou que é “fraco” e “tão ideológico quanto” o presidente Jair Bolsonaro.

“Ele montou uma equipe fraca, um ministério fraco”, disse Maia. “Eu acho que ele é ideológico. E, do ponto de vista da agenda, ele é muito mais fraco do que a gente imaginava.”