O plano de João Doria para tirar o lugar de Sergio Moro nas pesquisas

A última pesquisa da Quaest Consultoria, divulgada nesta quarta-feira, mostra um Sergio Moro (Podemos) bem posicionado para atrapalhar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, com 11% das intenções de voto. Mas, agora pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, João Doria tem dito que está preparado para uma briga de gente grande.

No time próximo do governador, são citados pelo menos dois fatores para ajudá-lo a virar o jogo. Um deles é que a população ainda não vê claramente o tucano como candidato à Presidência, ainda mais em São Paulo, maior colégio eleitoral do País e principal trunfo do tucano na corrida presidencial. Afinal, seria natural uma reeleição para quem ainda está no primeiro mandato.

Doria também entende que a população ainda sofre muito com as consequências da pandemia do coronavírus e isso afeta na percepção do eleitor. Mas o avanço da vacinação em São Paulo vai melhorar os níveis de apoio a sua gestão. O tucano já havia usado o mesmo argumento em entrevista concedida recentemente ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA. Só depois disso, dizem aliados, é que será possível capitalizar medidas da gestão. Um exemplo citado é a escola de tempo integral na rede estadual.

