O deadline de Geraldo Alckmin para decidir se será vice de Lula

Quem conversa com o ex-governador Geraldo Alckmin acredita que a decisão final sobre se ele será ou não vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva corre o risco de ficar para 2022. A tese é que a aproximação do fim do ano tende a esfriar as conversas.

Sem contar que tanto ele quanto Lula têm motivos de sobra para adorar a especulação que gira em torno do assunto. Alckmin se mantém com destaque no noticiário e valoriza seu passe. Lula ganha visibilidade junto ao eleitorado de centro, enquanto trabalha para acalmar a turma mais refratária ao tucano dentro do PT.

Mas o rearranjo partidário envolvido nessa operação talvez tenha novidades mais cedo, já que o tucano terá que deixar o PSDB, seja para concorrer ao governo de São Paulo ou para compor a chapa presidencial petista.

