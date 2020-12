SanatórioGeral: Porta-vox de necrotério

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Com os países impondo restrições de viagens vindas do Reino Unido, veremos quanto tempo uma restrição a um país só adia a entrada de um vírus que pode vir de outros”. (Átila Iamarino, que se apresenta no Twitter como “divulgador científico e explicador do mundo”, não se sabe se defendendo a liberação total de viajantes para qualquer país ou se sugerindo que todos os habitantes do mundo permaneçam dentro de suas casas até o desaparecimento total de qualquer resquício do vírus chinês, como sugeriu quando ao prever que, até agosto de 2020, 1,4 milhão de brasileiros morreriam por causa da pandemia de coronavírus)