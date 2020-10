SanatórioGeral: Pirou de vez (2)

“Os fatos desmentem o fervor messiânico no neoliberalismo, que perde força no mundo. Há um novo consenso mundial sobre o papel do Estado e do investimento público e, agora, a Europa e os próprios Estados Unidos estão trilhando esse caminho. Sem pôr um fim na atual estrutura tributária e ao cartel bancário, o Brasil continuará à margem do crescimento com bem-estar social”. (José Dirceu, ministro da Casa Civil do governo Lula, sugerindo que a Europa e os Estados Unidos estão trabalhando para implementar o socialismo de Cuba ou da Venezuela, dois exemplos incontestáveis de fracasso econômico e social)