“O Corinthians está para mim como o PT. Tentam destruir mas não conseguem. Há duas semanas todo mundo dizia que o Corinthians seria rebaixado. E foi perder o campeonato nos pênaltis. E só porque não me deixaram chutar”. (Lula, no Twitter, confessando que tanto como chefe do PT como torcedor do Corinthians já aprendeu a conformar-se com o segundo lugar)