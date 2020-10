SanatórioGeral: Derrota à vista

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“É uma honra poder contar com o apoio do presidente Lula nesta eleição. Nos conhecemos há muitos anos e temos o mesmo compromisso, o de resolver problemas que melhorem de verdade a vida das pessoas. Esse é o modo petista de governar #CoraçõesTrabalhadores”. (Jilmar Tatto, candidato do PT a prefeito de São Paulo, explicando no Twitter que conta com o apoio de Lula para perder a eleição)