Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido.

“O Brasil saiu de uma postura protagonista que tinha nas épocas do presidente Lula e da minha, em que nós tínhamos, de fato, um posicionamento em relação à participação e à posição do Brasil”. (Dilma Rousseff, reaparecendo no palco para evocar um protagonismo mundial que só existiu no palavrório de Lula e na cabeça baldia da sucessora)