SanatórioGeral: Amante ardilosa

“Obrigada Jilmar Tatto e militância aguerrida do PT de S. Paulo. Defenderam o partido e nosso legado com coragem e dignidade. Engrandeceram o campo popular e de esquerda na capital, que irá mais forte e unido para o segundo turno, para eleger Boulos e Erundina”. (Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente do PT, conhecida pelo codinome Amante no Departamento de Propinas da Odebrecht, no Twitter, fingindo enxergar um sucesso no fiasco do candidato do partido a prefeito de São Paulo, que com 461.666 votos conseguiu ficar atrás de Bruno Covas, Guilherme Boulos, Márcio França, Celso Russomanno e Artur do Val Mamãe Falei)