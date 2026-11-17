Amistosoª RODADA • Amistosos Seleção Brasileira
Terça-feira, 17/11•07h
Minuto a Minuto: Singapura X Brasil - 17/11/2026
1'
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1ºTEMPO
Singapura toda de vermelho, Brasil de camisa amarela e calção azul.
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Singapura x Brasil!
PRÉ-JOGO
Carlo Ancelotti foi expulso após o apito final contra o Japão e cumpre suspensão; Francesco Mauri, auxiliar, fará a função na beira do campo.
PRÉ-JOGO
A seleção da casa vem de derrota para o Paraguai por 4x1. O Brasil também vem de revés, diante do Japão por 3x2 no último sábado.
PRÉ-JOGO
Seleções em campo. Brasil joga com uma faixa preta na manga do braço (luto) pela morte de Dino Sani.
PRÉ-JOGO
Singapura é a 149ª colocada no ranking da FIFA.
PRÉ-JOGO
Brasil escalado: 12 Lucas Perri; 13 Vanderson, 24 Jonathan J., 3 Gabriel Magalhães e 6 Douglas Santos; 18 João Gomes, 8 Bruno Guimarães e 26 Rayan; 11 Estêvão, 9 Endrick e 7 Vinícius Júnior.
PRÉ-JOGO
O árbitro iraniano Alireza Faghani apita o jogo em Kallang.
PRÉ-JOGO
ERA ANCELOTTI! O técnico italiano tem 21 jogos no comando da Seleção com 63,4% de aproveitamento; 21 jogos, 12 vitórias, cinco derrotas e quatro empates.
PRÉ-JOGO
Este será o primeiro confronto entre as duas seleções na história.
PRÉ-JOGO
Segundo amistoso do Brasil nesta data FIFA de novembro e o último do ano 2026.
PRÉ-JOGO
Temos 29°C em Kallang, Singapura.
PRÉ-JOGO
Bom dia! Amistoso Internacional entre Singapura x Brasil. A bola rola às 07h, horário de Brasília.
Gavin Lee
TECNICO
Carlo Ancelotti
TECNICO