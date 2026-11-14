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encerrado
National Stadium Kallang
Japão Japão
3 × 2
Brasil Brasil

Amistosoª RODADA • Amistosos Seleção Brasileira

Sábado, 14/1107h15

Minuto a Minuto: Japão X Brasil - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de jogo! Japão vence o Brasil pela segunda vez na história, as duas sob o comando de Ancelotti.

bola

45'

2ºTEMPO

Festa nipônica nas arquibancadas.

bola

45'

2ºTEMPO

O jogo recomeça.

bola

45'

2ºTEMPO

Após muita confusão, o árbitro confirma o gol. Duas faltas claras em João Gomes no começo do lance.

bola

45'

2ºTEMPO

Muita reclamação dos jogadores do Brasil reclamando de três faltas no lance que gerou o terceiro gol. Vermelho para Ancelotti e Raphinha no banco.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Raphinha (Brasil) é expulso.

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO JAPÃO!!! Sakamoto aproveita desvio na zaga brasileira após finalização de fora da área e tira de Pedro Morisco para fazer 3x2.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Japão! T. Sakamoto marca.

bola

45'

2ºTEMPO

Quatro minutos de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Público: 38.688 torcedores.

bola

43'

2ºTEMPO

João Gomes carrega bem pelo meio com espaço, demora para finalizar e acaba batendo atrapalhado.

bola

43'

2ºTEMPO

Endrick puxa o adversário e recebe cartão; amarelo também para Vini por reclamação.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Endrick (Brasil).

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Vinicius Junior (Brasil).

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para J. Suzuki (Japão).

bola

41'

2ºTEMPO

Alisson coloca entre as pernas do marcador pela lateral do campo e pendura o adversário.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai A. Tanaka, entra K. Sano.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai Hiroki Ito, entra J. Suzuki.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai K. Machida, entra K. Itakura.

bola

40'

2ºTEMPO

Bruno força enfiada na direita com Alisson, mas joga nas costas do camisa 19.

bola

39'

2ºTEMPO

Brasil aperta marcação no perde-pressiona no ataque.

bola

38'

2ºTEMPO

Alisson tenta cruzamento da linha de fundo pela direita, mas Ito trava.

bola

36'

2ºTEMPO

Finalizações: Japão 5x14 Brasil.

bola

35'

2ºTEMPO

NO POOOSTE!!! Endrick recebe passe curto pelo meio do ataque, ajeita para canhota e solta uma bomba balançando a meta de Suzuki.

bola

35'

2ºTEMPO

Brasil volta a campo na terça-feira, dia 17, contra Singapura, às 07h.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Brasil: sai Andrey Santos, entra Joao Gomes.

bola

33'

2ºTEMPO

Junya Ito puxa Wesley na meia esquerda do ataque e comete falta.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Brasil: sai Wesley Franca, entra Vanderson.

bola

32'

2ºTEMPO

Brasil chega a 42 gols em 21 jogos no comando de Ancelotti.

bola

31'

2ºTEMPO

Vini Júnior empata o jogo em mais uma bela finalização de longe.

inicio

30'

2ºTEMPO

Gol do Brasil! Vinicius Junior marca. Assistência de Bruno Guimaraes.

bola

29'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BRASIL!!! Vini Júnior recebe passe curto no escanteio pela esquerda, leva para o bico da área abrindo espaço e chuta colocado no canto oposto. A bola pega nas duas traves e morre lá dentro!

bola

27'

2ºTEMPO

NA ZAGA! Alisson recebe ótimo lançamento de Vini na direita do ataque, leva para dentro da área e chuta em cima de Machida.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai D. Kamada, entra T. Minamino.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai R. Doan, entra T. Sakamoto.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai D. Maeda, entra K. Ogawa.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai K. Nakamura, entra J. Ito.

bola

26'

2ºTEMPO

Mudanças no Japão...

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Brasil: sai Raphinha, entra Endrick.

bola

25'

2ºTEMPO

Brasil vai conhecendo sua quinta derrota em 21 jogos sob o comando de Ancelotti, a segunda para o Japão.

bola

24'

2ºTEMPO

Vem mexida no ataque do Brasil...

bola

23'

2ºTEMPO

Vini Júnior acelera pela esquerda, cruza de três dedos fechado e ela passa por todo mundo.

bola

22'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Japão 15x4 Brasil.

bola

21'

2ºTEMPO

Raphinha domina segunda bola pelo meio do ataque, tenta enfiada para Vini mas Tanaka trava.

bola

20'

2ºTEMPO

Jogo morno neste segundo tempo.

bola

18'

2ºTEMPO

Sano, que acabou de entrar, foi o autor do gol do Japão no jogo contra o Brasil na Copa do Mundo.

bola

17'

2ºTEMPO

Nakamura cobra falta da ponta esquerda direto para o gol e Carlos Augusto rebate no meio do caminho.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai S. Nakano, entra Y. Sugawara.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Japão: sai T. Kubo, entra K. Sano.

bola

16'

2ºTEMPO

Nakamura recebe na ponta esquerda, erra o passe mas sofre falta de Wesley.

bola

15'

2ºTEMPO

Na próxima terça o Brasil encara Singapura, 07h, horário de Brasília.

bola

14'

2ºTEMPO

Segundo tempo moroso das duas seleções até aqui.

bola

13'

2ºTEMPO

Vini vai no corpo de Nakano para dominar livre e comete falta.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Brasil: sai Cunha, entra Jonathan J..

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Brasil: sai Estevao, entra Alisson.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Brasil: sai André, entra Marlon Gomes.

bola

12'

2ºTEMPO

Mais uma falta de Tanaka, desta vez em Bruno Guimarães.

bola

11'

2ºTEMPO

Ancelotti prepara três estreias no Brasil: Alisson Santana, Marlon Gomes e Jonathan Jesus.

bola

10'

2ºTEMPO

Andrey Santos finta Tanaka e sofre falta no meio campo.

bola

9'

2ºTEMPO

Estêvão domina pressionado na lateral direita e perde para Ito.

bola

8'

2ºTEMPO

Japão roda a bola sem pressa perto do meio campo.

bola

7'

2ºTEMPO

Wesley domina sobra de bola pela direita da área, leva para o fundo e bate cruzado em cima da defesa.

bola

6'

2ºTEMPO

Kamada bate falta da ala esquerda direto para o gol e manda por cima.

bola

5'

2ºTEMPO

Wesley trava bem, na bola, lance com Ito pela direita da defesa mas o árbitro aponta falta.

bola

4'

2ºTEMPO

Gabriel Magalhães intercepta bem o passe pela esquerda da defesa e sofre falta de Maeda.

bola

3'

2ºTEMPO

SUZUKI! André toca pela esquerda da área para Raphinha, o camisa 10 aparece nas costas da defesa e bate forte por baixo para rebatida do goleiro.

bola

2'

2ºTEMPO

Na próxima terça o Brasil encara Singapura, 07h, horário de Brasília.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem alterações.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim de primeiro tempo!

bola

45'

1ºTEMPO

Brasil até faz um bom jogo quando tem a bola, mas sofre na organização defensiva.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 47.

bola

44'

1ºTEMPO

SUZUUUKI!!! André intercepta passe pelo meio do ataque, leva com a destra para entrada da área e bate cruzado por baixo para bom desvio do goleiro.

bola

43'

1ºTEMPO

OPA! Raphinha recebe escorada curta de Bruno Guimarães na área, protege e cai no tranco de Tanaka por trás. O árbitro manda seguir.

bola

42'

1ºTEMPO

Finalizações: Japão 5x5 Brasil.

bola

41'

1ºTEMPO

Raphinha bate escanteio da esquerda e Machida tira de cabeça.

bola

40'

1ºTEMPO

Nos últimos minutos temos Vini Júnior se movimentando mais sem ficar preso apenas na ponta esquerda.

bola

39'

1ºTEMPO

Bruno Guimarães enfia do meio para área, Raphinha tenta sair por trás do zagueiro mas Suzuki deixa a meta para cortar com o pé.

bola

38'

1ºTEMPO

Takefusa Kubo carrega pelo meio do ataque com espaço, tenta enfiada na área mas Jair intercepta.

bola

37'

1ºTEMPO

Jair força lançamento da defesa para o ataque e Ayumu Seko corta de cabeça.

bola

36'

1ºTEMPO

Vini Júnior chega a 15 gols com a camisa do Brasil.

bola

35'

1ºTEMPO

Jogo aberto em Singapura.

bola

34'

1ºTEMPO

No lance anterior ao gol de Vini, Estêvão perdeu na cara do gol após passe de Raphinha.

bola

33'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BRASIL!!! GOLAÇO! Vini Júnior acerta uma bomba com a destra da entrada da área pela direita e manda no ângulo de Suzuki!

inicio

33'

1ºTEMPO

Gol do Brasil! Vinicius Junior marca. Assistência de Bruno Guimaraes.

bola

32'

1ºTEMPO

Raphinha força passe de calcanhar pela direita da área, mas ela para na defesa.

bola

31'

1ºTEMPO

Vini prende bola entre dois marcadores perto do meio campo e Machida desarma.

bola

30'

1ºTEMPO

Suzuki força saída de bola com passe para lateral direita e manda direto para fora.

bola

29'

1ºTEMPO

Brasil roda a bola na defesa e o Japão aperta.

bola

28'

1ºTEMPO

Ancelotti agitado na beira do campo.

bola

27'

1ºTEMPO

Torcedor nipônico faz barulho em Kallang.

bola

26'

1ºTEMPO

Andrey Santos domina na risca frontal da área com espaço, corta da destra para canhota e finaliza. A bola pega na cabeça do zagueiro e sai.

bola

25'

1ºTEMPO

Japão postado do meio para trás sem se expor com o 2x0 no placar.

bola

24'

1ºTEMPO

Ito fecha bem pelo meio da área e impede progressão de Bruno Guimarães no passe de Raphinha.

bola

23'

1ºTEMPO

Brasil tenta pressionar em busca do primeiro gol.

bola

22'

1ºTEMPO

QUAAASE OLÍMPICO! Raphinha cobra escanteio da direita bem fechado e o goleiro Suzuki cai para espalmar por baixo.

bola

21'

1ºTEMPO

Wesley cruza da linha de fundo pela direita e Machida dá um bico para longe.

bola

21'

1ºTEMPO

O Japão encaixa dois gols em cinco minutos aproveitando a linha defensiva alta sem bola.

bola

20'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO JAPÃO!!! Shuto Nakano passa em velocidade pela direita, ergue a cabeça e cruza rasteiro no meio da área. Nakamura domina de frente e acerta o cantinho esquerdo!

inicio

19'

1ºTEMPO

Gol do Japão! K. Nakamura marca. Assistência de S. Nakano.

bola

18'

1ºTEMPO

QUASE O SEGUNDO DO JAPÃO! Maeda é lançado nas costas de Jair com a defesa alta, corre levando para área e finaliza por baixo para defesa de Morisco. Na sobra, quase o camisa 11 aumenta.

bola

17'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Raphinha cobra falta de longe pela esquerda do ataque, Gabriel Magalhães desvia de cabeça e manda para fora.

bola

16'

1ºTEMPO

Raphinha reclama de uma irregularidade no lance do gol, mas o árbitro aponta a marca central.

bola

15'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO JAPÃO!!! Takefusa Kubo recebe bola enfiada por Doan nas costas da defesa brasileira, dispara em velocidade para área, corta para canhota e bate rasteiro no cantinho de Pedro Morisco.

inicio

15'

1ºTEMPO

Gol do Japão! T. Kubo marca. Assistência de R. Doan.

bola

14'

1ºTEMPO

Wesley cruza da ponta direita por baixo, o passe sai fechado e Suzuki encaixa.

bola

13'

1ºTEMPO

Brasil trabalha a bola no campo de ataque.

bola

12'

1ºTEMPO

Assim como vem atuando no Barcelona, Raphinha faz a função de centroavante.

bola

11'

1ºTEMPO

Keito Nakamura exagera na força ao tentar o cruzamento da ponta esquerda e manda direto pela linha de fundo do outro lado.

bola

10'

1ºTEMPO

Japão roda a bola com o Brasil em cima, sem dar espaços.

bola

9'

1ºTEMPO

Takefusa Kubo recebe cruzamento da linha de fundo pela direita no meio da área e cabeceia em cima da defesa brasileira.

bola

8'

1ºTEMPO

Gabriel Magalhães erra passe no meio campo, Ao Tanaka estica para Daizen Maeda na entrada da área e o zagueiro do Arsenal consegue se recuperar jogando para fora.

bola

7'

1ºTEMPO

UUHH!!! Estêvão é acionado por Bruno na ala direita, encara o marcador levando para área e chuta colocado à esquerda da meta.

bola

6'

1ºTEMPO

Vini domina de costas na lateral do campo e sofre falta de Shuto Nakano.

bola

5'

1ºTEMPO

Bom público no estádio Nacional de Kallang.

bola

4'

1ºTEMPO

Bruno Guimarães alça da meia direita para o centro da área e Maeda sobe para cortar.

bola

3'

1ºTEMPO

Carlos Augusto tenta atravessar passe da meia esquerda para frente da área, mas joga nas costas de Raphinha.

bola

2'

1ºTEMPO

André, meio-campista do Corinthians, estreia com a camisa da Seleção. Rayan seria o titular, mas fica de fora por causa de uma torção no tornozelo.

bola

1'

1ºTEMPO

Japão de camisa azul e calção branco, Brasil de amarelo e azul.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Japão x Brasil!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Seleções em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Jansen Foo Chuan Hui, de Singapura.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Brasil escalado por Ancelotti: 23. Pedro Morisco; 2. Wesley, 4. Jair, 3. Gabriel Magalhães e 16. Carlos Augusto; 8. Bruno Guimarães, 21. Andrey Santos e 17. André; 11. Estêvão, 10. Raphinha e 7. Vinícius Júnior.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na próxima terça-feira (17), o Brasil enfrenta a seleção de Singapura fechando os dois amistosos desta data FIFA de novembro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Retrospecto Brasil x Japão: Em 16 partidas, a Seleção venceu 13 vezes, empatou duas e perdeu apenas uma, um amistoso em 14 de outubro do ano passado já sob o comando de Carlo Ancelotti.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Seleção volta a enfrentar o Japão, adversário na última Copa ainda na segunda fase, quando o Brasil venceu por 2x1 com gol de Martinelli nos minutos finais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tempo parcialmente nublado e 29°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia! Data FIFA com o Brasil enfrentando o Japão em Singapura. A bola rola às 07h15, horário de Brasília.

Japão JAP

  • Hajime Moriyasu

    TECNICO

Brasil BRA

  • Carlo Ancelotti

    TECNICO

Japão JAP
Brasil BRA

GOLS

Gol T. Kubo
Gol K. Nakamura
Gol T. Sakamoto
Vinicius Junior Gol
Vinicius Junior Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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