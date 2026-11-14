Amistosoª RODADA • Amistosos Seleção Brasileira
Sábado, 14/11•07h15
Minuto a Minuto: Japão X Brasil - 14/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de jogo! Japão vence o Brasil pela segunda vez na história, as duas sob o comando de Ancelotti.
45'
•
2ºTEMPO
Festa nipônica nas arquibancadas.
45'
•
2ºTEMPO
O jogo recomeça.
45'
•
2ºTEMPO
Após muita confusão, o árbitro confirma o gol. Duas faltas claras em João Gomes no começo do lance.
45'
•
2ºTEMPO
Muita reclamação dos jogadores do Brasil reclamando de três faltas no lance que gerou o terceiro gol. Vermelho para Ancelotti e Raphinha no banco.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Raphinha (Brasil) é expulso.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO JAPÃO!!! Sakamoto aproveita desvio na zaga brasileira após finalização de fora da área e tira de Pedro Morisco para fazer 3x2.
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Japão! T. Sakamoto marca.
45'
•
2ºTEMPO
Quatro minutos de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Público: 38.688 torcedores.
43'
•
2ºTEMPO
João Gomes carrega bem pelo meio com espaço, demora para finalizar e acaba batendo atrapalhado.
43'
•
2ºTEMPO
Endrick puxa o adversário e recebe cartão; amarelo também para Vini por reclamação.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Endrick (Brasil).
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Vinicius Junior (Brasil).
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Suzuki (Japão).
41'
•
2ºTEMPO
Alisson coloca entre as pernas do marcador pela lateral do campo e pendura o adversário.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai A. Tanaka, entra K. Sano.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai Hiroki Ito, entra J. Suzuki.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai K. Machida, entra K. Itakura.
40'
•
2ºTEMPO
Bruno força enfiada na direita com Alisson, mas joga nas costas do camisa 19.
39'
•
2ºTEMPO
Brasil aperta marcação no perde-pressiona no ataque.
38'
•
2ºTEMPO
Alisson tenta cruzamento da linha de fundo pela direita, mas Ito trava.
36'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Japão 5x14 Brasil.
35'
•
2ºTEMPO
NO POOOSTE!!! Endrick recebe passe curto pelo meio do ataque, ajeita para canhota e solta uma bomba balançando a meta de Suzuki.
35'
•
2ºTEMPO
Brasil volta a campo na terça-feira, dia 17, contra Singapura, às 07h.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brasil: sai Andrey Santos, entra Joao Gomes.
33'
•
2ºTEMPO
Junya Ito puxa Wesley na meia esquerda do ataque e comete falta.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brasil: sai Wesley Franca, entra Vanderson.
32'
•
2ºTEMPO
Brasil chega a 42 gols em 21 jogos no comando de Ancelotti.
31'
•
2ºTEMPO
Vini Júnior empata o jogo em mais uma bela finalização de longe.
30'
•
2ºTEMPO
Gol do Brasil! Vinicius Junior marca. Assistência de Bruno Guimaraes.
29'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BRASIL!!! Vini Júnior recebe passe curto no escanteio pela esquerda, leva para o bico da área abrindo espaço e chuta colocado no canto oposto. A bola pega nas duas traves e morre lá dentro!
27'
•
2ºTEMPO
NA ZAGA! Alisson recebe ótimo lançamento de Vini na direita do ataque, leva para dentro da área e chuta em cima de Machida.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai D. Kamada, entra T. Minamino.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai R. Doan, entra T. Sakamoto.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai D. Maeda, entra K. Ogawa.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai K. Nakamura, entra J. Ito.
26'
•
2ºTEMPO
Mudanças no Japão...
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brasil: sai Raphinha, entra Endrick.
25'
•
2ºTEMPO
Brasil vai conhecendo sua quinta derrota em 21 jogos sob o comando de Ancelotti, a segunda para o Japão.
24'
•
2ºTEMPO
Vem mexida no ataque do Brasil...
23'
•
2ºTEMPO
Vini Júnior acelera pela esquerda, cruza de três dedos fechado e ela passa por todo mundo.
22'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Japão 15x4 Brasil.
21'
•
2ºTEMPO
Raphinha domina segunda bola pelo meio do ataque, tenta enfiada para Vini mas Tanaka trava.
20'
•
2ºTEMPO
Jogo morno neste segundo tempo.
18'
•
2ºTEMPO
Sano, que acabou de entrar, foi o autor do gol do Japão no jogo contra o Brasil na Copa do Mundo.
17'
•
2ºTEMPO
Nakamura cobra falta da ponta esquerda direto para o gol e Carlos Augusto rebate no meio do caminho.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai S. Nakano, entra Y. Sugawara.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Japão: sai T. Kubo, entra K. Sano.
16'
•
2ºTEMPO
Nakamura recebe na ponta esquerda, erra o passe mas sofre falta de Wesley.
15'
•
2ºTEMPO
Na próxima terça o Brasil encara Singapura, 07h, horário de Brasília.
14'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo moroso das duas seleções até aqui.
13'
•
2ºTEMPO
Vini vai no corpo de Nakano para dominar livre e comete falta.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brasil: sai Cunha, entra Jonathan J..
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brasil: sai Estevao, entra Alisson.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brasil: sai André, entra Marlon Gomes.
12'
•
2ºTEMPO
Mais uma falta de Tanaka, desta vez em Bruno Guimarães.
11'
•
2ºTEMPO
Ancelotti prepara três estreias no Brasil: Alisson Santana, Marlon Gomes e Jonathan Jesus.
10'
•
2ºTEMPO
Andrey Santos finta Tanaka e sofre falta no meio campo.
9'
•
2ºTEMPO
Estêvão domina pressionado na lateral direita e perde para Ito.
8'
•
2ºTEMPO
Japão roda a bola sem pressa perto do meio campo.
7'
•
2ºTEMPO
Wesley domina sobra de bola pela direita da área, leva para o fundo e bate cruzado em cima da defesa.
6'
•
2ºTEMPO
Kamada bate falta da ala esquerda direto para o gol e manda por cima.
5'
•
2ºTEMPO
Wesley trava bem, na bola, lance com Ito pela direita da defesa mas o árbitro aponta falta.
4'
•
2ºTEMPO
Gabriel Magalhães intercepta bem o passe pela esquerda da defesa e sofre falta de Maeda.
3'
•
2ºTEMPO
SUZUKI! André toca pela esquerda da área para Raphinha, o camisa 10 aparece nas costas da defesa e bate forte por baixo para rebatida do goleiro.
2'
•
2ºTEMPO
Na próxima terça o Brasil encara Singapura, 07h, horário de Brasília.
1'
•
2ºTEMPO
Sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Brasil até faz um bom jogo quando tem a bola, mas sofre na organização defensiva.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 47.
44'
•
1ºTEMPO
SUZUUUKI!!! André intercepta passe pelo meio do ataque, leva com a destra para entrada da área e bate cruzado por baixo para bom desvio do goleiro.
43'
•
1ºTEMPO
OPA! Raphinha recebe escorada curta de Bruno Guimarães na área, protege e cai no tranco de Tanaka por trás. O árbitro manda seguir.
42'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Japão 5x5 Brasil.
41'
•
1ºTEMPO
Raphinha bate escanteio da esquerda e Machida tira de cabeça.
40'
•
1ºTEMPO
Nos últimos minutos temos Vini Júnior se movimentando mais sem ficar preso apenas na ponta esquerda.
39'
•
1ºTEMPO
Bruno Guimarães enfia do meio para área, Raphinha tenta sair por trás do zagueiro mas Suzuki deixa a meta para cortar com o pé.
38'
•
1ºTEMPO
Takefusa Kubo carrega pelo meio do ataque com espaço, tenta enfiada na área mas Jair intercepta.
37'
•
1ºTEMPO
Jair força lançamento da defesa para o ataque e Ayumu Seko corta de cabeça.
36'
•
1ºTEMPO
Vini Júnior chega a 15 gols com a camisa do Brasil.
35'
•
1ºTEMPO
Jogo aberto em Singapura.
34'
•
1ºTEMPO
No lance anterior ao gol de Vini, Estêvão perdeu na cara do gol após passe de Raphinha.
33'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BRASIL!!! GOLAÇO! Vini Júnior acerta uma bomba com a destra da entrada da área pela direita e manda no ângulo de Suzuki!
33'
•
1ºTEMPO
Gol do Brasil! Vinicius Junior marca. Assistência de Bruno Guimaraes.
32'
•
1ºTEMPO
Raphinha força passe de calcanhar pela direita da área, mas ela para na defesa.
31'
•
1ºTEMPO
Vini prende bola entre dois marcadores perto do meio campo e Machida desarma.
30'
•
1ºTEMPO
Suzuki força saída de bola com passe para lateral direita e manda direto para fora.
29'
•
1ºTEMPO
Brasil roda a bola na defesa e o Japão aperta.
28'
•
1ºTEMPO
Ancelotti agitado na beira do campo.
27'
•
1ºTEMPO
Torcedor nipônico faz barulho em Kallang.
26'
•
1ºTEMPO
Andrey Santos domina na risca frontal da área com espaço, corta da destra para canhota e finaliza. A bola pega na cabeça do zagueiro e sai.
25'
•
1ºTEMPO
Japão postado do meio para trás sem se expor com o 2x0 no placar.
24'
•
1ºTEMPO
Ito fecha bem pelo meio da área e impede progressão de Bruno Guimarães no passe de Raphinha.
23'
•
1ºTEMPO
Brasil tenta pressionar em busca do primeiro gol.
22'
•
1ºTEMPO
QUAAASE OLÍMPICO! Raphinha cobra escanteio da direita bem fechado e o goleiro Suzuki cai para espalmar por baixo.
21'
•
1ºTEMPO
Wesley cruza da linha de fundo pela direita e Machida dá um bico para longe.
21'
•
1ºTEMPO
O Japão encaixa dois gols em cinco minutos aproveitando a linha defensiva alta sem bola.
20'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO JAPÃO!!! Shuto Nakano passa em velocidade pela direita, ergue a cabeça e cruza rasteiro no meio da área. Nakamura domina de frente e acerta o cantinho esquerdo!
19'
•
1ºTEMPO
Gol do Japão! K. Nakamura marca. Assistência de S. Nakano.
18'
•
1ºTEMPO
QUASE O SEGUNDO DO JAPÃO! Maeda é lançado nas costas de Jair com a defesa alta, corre levando para área e finaliza por baixo para defesa de Morisco. Na sobra, quase o camisa 11 aumenta.
17'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Raphinha cobra falta de longe pela esquerda do ataque, Gabriel Magalhães desvia de cabeça e manda para fora.
16'
•
1ºTEMPO
Raphinha reclama de uma irregularidade no lance do gol, mas o árbitro aponta a marca central.
15'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO JAPÃO!!! Takefusa Kubo recebe bola enfiada por Doan nas costas da defesa brasileira, dispara em velocidade para área, corta para canhota e bate rasteiro no cantinho de Pedro Morisco.
15'
•
1ºTEMPO
Gol do Japão! T. Kubo marca. Assistência de R. Doan.
14'
•
1ºTEMPO
Wesley cruza da ponta direita por baixo, o passe sai fechado e Suzuki encaixa.
13'
•
1ºTEMPO
Brasil trabalha a bola no campo de ataque.
12'
•
1ºTEMPO
Assim como vem atuando no Barcelona, Raphinha faz a função de centroavante.
11'
•
1ºTEMPO
Keito Nakamura exagera na força ao tentar o cruzamento da ponta esquerda e manda direto pela linha de fundo do outro lado.
10'
•
1ºTEMPO
Japão roda a bola com o Brasil em cima, sem dar espaços.
9'
•
1ºTEMPO
Takefusa Kubo recebe cruzamento da linha de fundo pela direita no meio da área e cabeceia em cima da defesa brasileira.
8'
•
1ºTEMPO
Gabriel Magalhães erra passe no meio campo, Ao Tanaka estica para Daizen Maeda na entrada da área e o zagueiro do Arsenal consegue se recuperar jogando para fora.
7'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Estêvão é acionado por Bruno na ala direita, encara o marcador levando para área e chuta colocado à esquerda da meta.
6'
•
1ºTEMPO
Vini domina de costas na lateral do campo e sofre falta de Shuto Nakano.
5'
•
1ºTEMPO
Bom público no estádio Nacional de Kallang.
4'
•
1ºTEMPO
Bruno Guimarães alça da meia direita para o centro da área e Maeda sobe para cortar.
3'
•
1ºTEMPO
Carlos Augusto tenta atravessar passe da meia esquerda para frente da área, mas joga nas costas de Raphinha.
2'
•
1ºTEMPO
André, meio-campista do Corinthians, estreia com a camisa da Seleção. Rayan seria o titular, mas fica de fora por causa de uma torção no tornozelo.
1'
•
1ºTEMPO
Japão de camisa azul e calção branco, Brasil de amarelo e azul.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Japão x Brasil!
PRÉ-JOGO
Seleções em campo.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Jansen Foo Chuan Hui, de Singapura.
PRÉ-JOGO
Brasil escalado por Ancelotti: 23. Pedro Morisco; 2. Wesley, 4. Jair, 3. Gabriel Magalhães e 16. Carlos Augusto; 8. Bruno Guimarães, 21. Andrey Santos e 17. André; 11. Estêvão, 10. Raphinha e 7. Vinícius Júnior.
PRÉ-JOGO
Na próxima terça-feira (17), o Brasil enfrenta a seleção de Singapura fechando os dois amistosos desta data FIFA de novembro.
PRÉ-JOGO
Retrospecto Brasil x Japão: Em 16 partidas, a Seleção venceu 13 vezes, empatou duas e perdeu apenas uma, um amistoso em 14 de outubro do ano passado já sob o comando de Carlo Ancelotti.
PRÉ-JOGO
A Seleção volta a enfrentar o Japão, adversário na última Copa ainda na segunda fase, quando o Brasil venceu por 2x1 com gol de Martinelli nos minutos finais.
PRÉ-JOGO
Tempo parcialmente nublado e 29°C.
PRÉ-JOGO
Bom dia! Data FIFA com o Brasil enfrentando o Japão em Singapura. A bola rola às 07h15, horário de Brasília.
Hajime Moriyasu
TECNICO
Carlo Ancelotti
TECNICO