Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Terça-feira, 17/11•13h
Minuto a Minuto: Jordânia X Austrália - 17/11/2026
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai A. Behich, entra K. Bos.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai C. Metcalfe, entra S. Klein.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai T. Yengi, entra D. Arzani.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai H. Souttar, entra D. Herrington.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
34'
•
1ºTEMPO
Gol do Jordânia! M. Tamari marca. Assistência de A. Jamous.
32'
•
1ºTEMPO
M. Tamari (Jordânia) desperdiça o pênalti!
8'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Y. Al Arab (Jordânia).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Jordânia x Austrália!