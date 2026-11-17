Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Terça-feira, 17/11•20h30
Minuto a Minuto: Equador X Bolívia - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para F. Torres (Equador).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Bolívia: sai R. Vaca, entra J. Lovera.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Bolívia: sai Y. Rocha, entra G. Centella.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Bolívia: sai M. Paniagua, entra N. Nacif.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Bolívia: sai Miguelito, entra C. A. Melgar.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai P. Vite, entra J. Alcivar.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai J. Yeboah, entra A. Valencia.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai W. Pacho, entra F. Torres.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Arroyo (Bolívia).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai J. Mercado, entra K. Paez.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai K. Arroyo, entra J. Angulo.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai P. Hincapie, entra P. Estupinan.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai J. Caicedo, entra K. Rodriguez.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai M. Caicedo, entra J. Sarmiento.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Bolívia: sai F. Quaglio, entra J. Flores.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Equador! J. Caicedo marca. Assistência de J. Mercado.
20'
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1ºTEMPO
Gol do Equador! J. Mercado marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Equador x Bolívia!