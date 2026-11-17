Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Terça-feira, 17/11•09h
Minuto a Minuto: China X Barein - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. El Gharably (Barein).
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Barein: sai A. Madan, entra O. Saber.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Barein: sai A. Khaled Rabeea, entra V. Emmanuel.
35'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do China! Zhang Yuning converte.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai A. Yang, entra Abdusalam Bunyamin.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai Xu Bin, entra Huang Jiahui.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai Abduweli Behram, entra Zhang Yuning.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Barein: sai H. Abdulkarim, entra B. Al Asam.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Barein: sai W. Al Hayam, entra A. Benaddi.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Barein: sai A. Bughammar, entra S. Dhiya.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Barein: sai A. Al Khalasi, entra H. Ali.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Barein: sai M. A. Kayoum, entra S. Mohsin Saad Ebrahim Saad.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Barein: sai J. Khelaif, entra J. Kacem.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai Han Pengfei, entra Jiang Shenglong.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai Liu Yang, entra H. Hu.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai Lin Liangming, entra Ba Dun.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai Liu Haofan, entra Yusup Umidjan.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai Wang Shangyuan, entra Wu Xi.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no China: sai Yang Ming-Yang, entra W. Mao.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
37'
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1ºTEMPO
Gol do China! Abduweli Behram marca. Assistência de Y. Wang.
31'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Han Pengfei (China).
20'
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1ºTEMPO
Gol do Barein! A. Bughammar marca. Assistência de M. A. Kayoum.
2'
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1ºTEMPO
Gol do Barein! M. A. Kayoum marca. Assistência de A. Khaled Rabeea.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: China x Barein!