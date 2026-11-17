Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Terça-feira, 17/11•12h30
Minuto a Minuto: Arábia Saudita X Uzbequistão - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai B. Karimov, entra G. Rizakulov.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai M. Makhamadzhonov, entra D. Murtazoyev.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai O. Khamrobekov, entra A. Ganiev.
43'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Urozov (Uzbequistão).
37'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Esanov (Uzbequistão).
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para R. Ashurmatov (Uzbequistão).
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai U. Rakhmonaliyev, entra A. Kholmurodov.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai K. Norchaev, entra D. Khamdamov.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai N. Al Dawsari, entra T. Al Ammar.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Sahafi, entra Z. Al Johani.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Ghamdi, entra M. Kanno.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Juwayr, entra A. A. Khateeb.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai A. Fayzullaev, entra A. Amonov.
6'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! A. Lajami (Arábia Saudita) é expulso.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Amri, entra A. Lajami.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Harbi, entra F. Abdi.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Khaibari, entra M. Ali.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai A. M. Yousef H., entra A. Atiah.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai S. Abdulhamid, entra N. Boushal.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai F. Al Buraikan, entra A. Al Hamdan.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
35'
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1ºTEMPO
Gol do Uzbequistão! S. Esanov marca.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Al Amri (Arábia Saudita).
23'
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1ºTEMPO
Gol do Arábia Saudita! F. Al Buraikan marca. Assistência de A. Al Ghamdi.
19'
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1ºTEMPO
Gol do Uzbequistão! S. Esanov marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Arábia Saudita x Uzbequistão!