Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Segunda-feira, 16/11•15h
Minuto a Minuto: Andorra X Azerbaijão - 16/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai I. Oliveira, entra K. Pomares.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai A. Cornella, entra I. Alvarez.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai A. Rodrigo Tapia, entra N. Linares Boutarfas.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai R. Dashdamirov, entra Q. Aliyev.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai M. Llovera, entra C. Garcia.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai O. Remolins, entra E. Izquierdo.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai J. Guillen, entra E. Vales.
25'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Azerbaijão! T. Bayramov converte.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai E. Mahmudov, entra E. Mustafaev.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai E. Ahmadov, entra N. Ahmadzada.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai R. Mammadov, entra C. Huseynov.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai F. Yusifli, entra A. Khaybulaev.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai T. Mutallimov, entra T. Bayramov.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai I. Fernandez, entra Jordi Alaez.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai H. Ferreira Silva, entra G. Lopez.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai B. Rosas, entra G. Sola.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai M. Qurbanly, entra A. Salyanskiy.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai M. Mammadov, entra M. Emreli.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Azerbaijão: sai K. Aliyev, entra N. Alasgarov.
10'
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2ºTEMPO
Gol do Andorra! I. Fernandez marca.
3'
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2ºTEMPO
Gol do Azerbaijão! M. Qurbanly marca. Assistência de K. Aliyev.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai B. Borra Font, entra M. San Nicolas.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Andorra: sai A. Ruiz, entra M. De Castro.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para F. Yusifli (Azerbaijão).
2'
•
1ºTEMPO
Gol do Azerbaijão! E. Ahmadov marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Andorra x Azerbaijão!
José Luis Munuera Montero
ÁRBITRO