Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Domingo, 15/11•h10
Minuto a Minuto: Nova Zelândia X Índia - 15/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para L. Bayliss (Nova Zelândia).
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para L. Fanai (Índia).
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai R. Williams, entra L. Fanai.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai F. De Vries, entra L. Kelly-Heald.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai M. Boxall, entra B. Tuiloma.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai C. Wood, entra N. Pijnaker.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai R. Singh, entra D. Lalhlansanga.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai O. Parker-Price, entra A. Rufer.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai C. McCowatt, entra L. Rogerson.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai J. Randall, entra C. Piper.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai J. McGarry, entra N. Walker.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai M. Garbett, entra L. Bayliss.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai M. Sheridan, entra C. Elliot.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai J. Gupta, entra M. Suhail.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai A. Kuruniyan, entra L. Colaco.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai A. Thapa, entra L. Hnamte.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai A. Mishra, entra H. Singh.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai T. Singh, entra B. Varghese.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai V. Kaith, entra H. Tiwari.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
•
1ºTEMPO
Gol do Nova Zelândia! C. Wood marca.
40'
•
1ºTEMPO
Gol do Nova Zelândia! J. McGarry marca.
22'
•
1ºTEMPO
Gol do Nova Zelândia! F. Surman marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Nova Zelândia x Índia!