Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sábado, 14/11•12h
Minuto a Minuto: Palestina X Irã - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai M. Hazbavi, entra A. Aghasi.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai A. Nemati, entra S. Fallah.
39'
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2ºTEMPO
Gol do Irã! S. Hardani marca. Assistência de A. Hajieydi.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Palestina: sai Z. Qunbar, entra A. Baniouwda.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Palestina: sai K. Al Nabris, entra O. Dabbagh.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai M. Mohebi, entra A. Sadeghi.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai M. Khalifeh, entra S. Hosseini.
32'
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2ºTEMPO
Gol do Irã! S. Azmoun marca. Assistência de A. Hajieydi.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Palestina: sai A. Al Hamlawi, entra A. Rabaei.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai S. Ezatolahi, entra O. Noorafkan.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai A. Hosseinzadeh, entra E. Gholizadeh.
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para I. R. Hamadeh (Palestina).
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Ezatolahi (Irã).
20'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! A. Sawafta (Palestina) é expulso.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Sawafta (Palestina).
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Sawafta (Palestina).
12'
•
2ºTEMPO
Substituição no Palestina: sai A. Manzur, entra A. Rashid.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Palestina: sai B. Moussa, entra A. Al Qaq.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai A. Yousefi, entra S. Hardani.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai J. Salmani, entra A. Hajieydi.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai M. Hosseinnejad, entra M. Zare.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai M. Ghorbani, entra A. Razzaghinia.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irã: sai D. Eckert, entra S. Azmoun.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para M. Al Battat (Palestina).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Palestina x Irã!