Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sábado, 14/11•09h
Minuto a Minuto: China X Malásia - 14/11/2026
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Malásia: sai R. Saifullah, entra P. Gunalan.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Malásia: sai R. Lambert, entra Paulo Josue.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no China: sai Yang Ming-Yang, entra H. Hu.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no China: sai Han Pengfei, entra Jiang Shenglong.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no China: sai Xu Bin, entra Huang Jiahui.
32'
•
2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Malásia).
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Malásia: sai D. Tan, entra S. Mazlan.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Malásia: sai R. Morales, entra Endrick.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no China: sai Wang Shangyuan, entra Wu Xi.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no China: sai Zhang Yuning, entra Abduweli Behram.
8'
•
2ºTEMPO
Substituição no China: sai Liu Yang, entra W. Mao.
8'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para F. Tierney (Malásia).
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Malásia: sai R. Celvin, entra H. Kutty.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Malásia: sai U. Shamsul, entra R. Chin.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no China: sai Y. Wang, entra Abdusalam Bunyamin.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Tan (Malásia).
19'
•
1ºTEMPO
Gol do China! Zhang Yuning marca. Assistência de Wang Shangyuan.
10'
•
1ºTEMPO
Gol do China! Y. Wang marca. Assistência de Lin Liangming.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: China x Malásia!