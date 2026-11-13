Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sexta-feira, 13/11•09h
Minuto a Minuto: Singapura X Paraguai - 13/11/2026
36'
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2ºTEMPO
Gol do Paraguai! J. Enciso marca. Assistência de M. Almiron.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Singapura: sai J. Mahler, entra L. Tan.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Singapura: sai R. Stewart, entra H. Kamarudin.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Singapura: sai S. Shahiran, entra J. Chew.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai M. Coronel, entra C. D. Ferreira Namandu.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai B. Ojeda, entra D. Gomez.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai G. Caballero, entra D. Bobadilla.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai E. Delmas, entra M. Almiron.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai A. Maidana, entra M. Gamarra.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai Mauricio, entra J. Enciso.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Singapura: sai S. Baharudin, entra R. Suhaimi.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Singapura: sai I. Fandi, entra S. Anuar.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai M. Villasanti, entra B. Ojeda.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai R. Morales, entra H. A. Benitez.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Singapura: sai Song Ui-Young, entra H. Syahin.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Singapura: sai F. Zulkifli, entra G. Kweh.
8'
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2ºTEMPO
Gol do Paraguai! G. Caballero marca. Assistência de A. Maidana.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Paraguai: sai O. Gill, entra G. Olveira.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Paraguai! Mauricio marca. Assistência de E. Delmas.
30'
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1ºTEMPO
Gol do Singapura! Song Ui-Young marca. Assistência de K. Nakamura.
7'
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1ºTEMPO
Gol do Paraguai! G. Caballero marca. Assistência de A. Maidana.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Singapura x Paraguai!