Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sexta-feira, 13/11•22h
Minuto a Minuto: Peru X Bolívia - 13/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
•
2ºTEMPO
Gol do Peru! M. Castro marca. Assistência de J. Pretell.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Peru: sai A. Polo, entra M. Lazo.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Peru: sai P. Magallanes, entra B. Soyer.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bolívia: sai N. Nacif, entra J. Flores.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bolívia: sai O. Lopez, entra J. Lovera.
23'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para O. Lopez (Bolívia).
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Peru: sai J. Vidales, entra M. Castro.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Peru: sai R. Vilca, entra J. Pretell.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Peru: sai Y. Yotun, entra E. Ramirez.
21'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Miguelito (Bolívia).
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. Lopez (Peru).
10'
•
2ºTEMPO
Substituição no Peru: sai G. Lapadula, entra A. Ugarriza.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bolívia: sai Robson Matheus, entra C. A. Melgar.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
13'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Peru! G. Lapadula converte.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Peru x Bolívia!